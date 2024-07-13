Работодатель не удерживает НДФЛ с возмещенных сотруднику расходов при переезде за границу

Компенсационные выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей, в том числе в связи с переездом на работу в другую местность, не облагаются НДФЛ и взносами.

Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-04-06/40114 ответил на вопрос относительно расходов на оформление за границей национальных водительских прав сотрудника, которые будет жить и работать за границей, но на российскую компанию.

Если такие затраты относятся к расходам по обустройству на новом месте жительства, то суммы возмещения работодателем данных расходов не облагаются НДФЛ и взносами.

А относится оформление прав к расходам на обустройство или нет – вопрос в не в компетенции Минфина. Такой вопрос надо задавать Минтруду.