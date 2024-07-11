Кабмин направит 1 млрд рублей на гранты по созданию комплектующих для промпродукции

Гранты позволят компаниям возместить до 80% затрат на разработку конструкторских документов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении грантов в размер 1 млрд рублей на создание комплектующих для промышленной продукции.

Речь идет о деталях и компонентах для нефтегазовой и энергетической промышленности, для создания медицинских изделий, а также для автомобильного и строительно-дорожного машиностроения.

«Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан», — сказал Михаил Мишустин.

Средства выделят из резервного фонда правительства. Они позволят поддержать 30 проектов обратного инжиниринга, которые предусматривают разработку конструкторских документов на комплектующие.

Программы поддержки проектов обратного инжиниринга работает с 2022 года. Компании могут получить гранты на разработку конструкторских документов, чтобы компенсировать до 80% затрат.