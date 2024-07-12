По российской части международной перевозки можно принять к вычету НДС по ставке 20%

Перевозка из России за рубеж облагаются НДС 0%, когда конечный пункт – за границей. С промежуточным маршрутом внутри России – вопрос спорный.

Так как доказать ставку 0% по части международной перевозки, приходящейся на внутрироссийский маршрут, нечем, то исполнители применяют ставку 20%.

Возникает вопрос – может ли заказчик принять к вычету этот НДС.

Может, сообщает Минфин письме от 08.05.2024 № 03-07-08/42659. Но есть особенность по учету вычета.

Компания, которая оказывает услуги международных перевозок (и экспедиторские услуги), облагаемые по ставке 0%, учитывает вычет на момент определения налоговой базы по своим услугам. А это последний день квартала, в котором собран весь пакет документов для подтверждения ставки 0%.