По российской части международной перевозки можно принять к вычету НДС по ставке 20%

Так как доказать ставку 0% по части международной перевозки, приходящейся на внутрироссийский маршрут, нечем, то исполнители применяют ставку 20%.
Возникает вопрос – может ли заказчик принять к вычету этот НДС.
Может, сообщает Минфин письме от 08.05.2024 № 03-07-08/42659. Но есть особенность по учету вычета.
Компания, которая оказывает услуги международных перевозок (и экспедиторские услуги), облагаемые по ставке 0%, учитывает вычет на момент определения налоговой базы по своим услугам. А это последний день квартала, в котором собран весь пакет документов для подтверждения ставки 0%.
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