У 90% россиян хороший уровень цифровой финансовой грамотности

Глава дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина Михаил Сергейчик заявил, что около 90% жителей страны обладают хорошим уровнем цифровой финансовой грамотности. Порядка 70% имеют средний или высокий уровень финграмонтности в целом.

«Около 70% людей обладают средним или высоким уровнем финансовой грамотности, 30% — низким. Большой процент людей, у которых хороший уровень цифровой финансовой грамотности — около 90%. Речь идет о взвешенных решениях при использовании финансовых продуктов в интернете и в целом осведомленности человека о цифровых финансовых рисках», — сказал Михаил Сергейчик в интервью ТАСС.

Также он добавил, что 60% респондентов ведут семейный бюджет, но только треть из них фиксируют свои показатели, а остальные просто прикидывают результаты в голове. Задачи НИФИ в том, чтобы россияне расширяли горизонт своего финансового планирования.