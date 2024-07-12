К процедуре внесудебного банкротства стали обращаться в пять раз чаще

За полгода россияне начали больше 25 тысяч процедур внесудебного банкротства, из них 60% заявлений приходится на пенсионеров и получателей пособий.

В первом полугодии 2024 года жители страны начали больше 25 тыс. внесудебных банкротств, что в 4,9 раз больше, чем с января по июнь 2023 года.

Общая доля этих процедур в делах о банкротстве достигла 12%. По решению суда несостоятельными признали 191,5 тыс. человек. Об этом сказано на сайте Федресурс.

Сейчас за внесудебным банкротством можно обратиться в МФЦ. В 92% случаев заявления одобряют и запускают процедуру. В прошлом году специалисты вернули 30% обращений. С 3 ноября 2023 года к банкротству без участия суда могут обращаться пенсионеры и получатели пособий. На них приходится 60% начатых дел.

Также расширили размер долга, который позволяет запустить процедуру внесудебного банкротства. Он составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей. Раньше диапазон был от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.