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ПСН

При торговле через маркетплесы нельзя применять ПСН

Предприниматели на ПСН не могут продавать товары дистанционно: через интернет, телемагазины и по телефону.

Об этом предупреждает региональное УФНС на своем сайте.

Стоимость патента рассчитывается, исходя из площади торгового помещения и количества магазинов у ИП. Если ИП занимается дистанционной торговлей, установить площадь помещения невозможно.

На практике налоговики часто выявляют ИП, которые неправомерно применяют ПСН при торговле на маркетплейсах. Это явление будут пресекать.

При этом ИП могут создать свой сайт и продавать товар с его помощью по патенту на розничную торговлю. Это разрешено, если у предпринимателя есть торговая точка, которая одновременно служит и обычным магазином, и складом для товаров из интернет-магазина, и пунктом выдачи заказов.

Такое разъяснение давал Минфин в письме от 22.05.2020 № 03-11-11/43120. При этом в торговой точке должна быть выдача заказов.

Подробнее о том, когда ИП имеет право применять ПСН, а когда — нет, рассказываем на курсе повышения квалификации — «Патентная система налогообложения». Сейчас курс стоит 4 900 рублей вместо 12 900 рублей. Старт потока 15 июля.

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