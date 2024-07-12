Семейную ипотеку можно оформить на покупку жилья по реновации

По льготной программе можно приобрести жилье, которое введет в эксплуатацию Московский фонд реновации жилой застройки.

Минфин разрешил покупать построенное по реновации жилье за счет семейной ипотеки. Об этом сказано на сайте министерства.

Согласно обновленным правилам программы, семейную ипотеку можно оформить для покупки жилья в многоквартирных домах, разрешение на ввод в эксплуатацию которых получено Московским фондом реновации жилой застройки по заключенным договорам купли-продажи.

Семейная ипотека будет действовать до 2030 года. Право на получение льготного кредита имеют семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка составляет 6% годовых.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Недавно мы писали про обновленные условия получения семейной ипотеки.