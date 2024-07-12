«Ростелеком» заявил о проблемах с оборудованием компании Google

Пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами при загрузке и просмотре контента.

В работе оборудования компании Google возникли технические проблемы. Инфраструктуры используют для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сказано на сайте провайдера.

«Ростелеком» предупредил, что из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google невозможно увеличить обрабатываемый трафик. Уже сейчас специалисты обнаружили серьезную перегрузку мощностей, которая может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube в России.