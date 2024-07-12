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Антимонопольное право

ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Производитель печенья «Умка» скопировал дизайн и расположение элементов с упаковки, которая принадлежит товарному знаку «OREO».

Федеральная антимонопольная служба будет проверять деятельность производителя печенья «Умка». Компанию подозревают в нарушении закона о защите конкуренции из-за копирования упаковки, которая принадлежит товарному знаку «OREO».

Производитель продукции под брендами «Alpen Gold», «Milka», «Юбилейное», «OREO», «Медвежонок Барни», «TUC», «Dirol», «Picnic» подал заявление на конкурента, который ввел в оборот печенье «Умка». В дизайне упаковки продукта используются элементы марки «OREO».

«По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя бренда "OREO"», — сказано на сайте ФАС.

Для рассмотрения дела создадут комиссию, которая проверит деятельность производителя печенья «Умка» на наличие нарушений ст. 14.6 закона «О защите конкуренции».

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