ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших

Популярность криптовалют в России растет с каждым месяцем, и сегодня на них переходят даже те, кто ни разу не имел дела с электронными монетами. Это неудивительно, ведь только с помощью крипты сегодня можно практически без потерь переводить валюту за рубеж и получать деньги от иностранных партнеров. В Казани криптовалюту тоже можно покупать без ограничений, по самым выгодным курсам и за наличные рубли!