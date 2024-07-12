Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

Если предприниматель решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Совет Федерации принял закон о совершенствовании налоговой системы, в котором есть положение о предоставлении налоговой амнистии тем, кто добровольно откажется от применения схем дробления бизнеса и консолидирует компании.

Минфин считает, что добровольный отказ от дробления означает исчисление и уплату налогов лицами, применяющими дробление, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием применения спецрежимов, всей группы лиц.

Отказаться от дробления можно частично, тогда из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Определять это будут по формуле: размер выгоды, полученной от обеления бизнеса в 2025–2028 годах, будет равен размеру недоимки за применение дробления в 2022–2024 годах.

Если предприниматель отказался от дробления в налоговых периодах 2025 и (или) 2026 годов только после вынесения решения о проведении выездной проверки за эти периоды, обязанность по уплате за 2022-2023 годы может быть прекращена при условии добровольного отказа от дробления также за 2024 год и до даты вступления в силу по указанной проверке решения.

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На вебинаре разберем:

Разбор налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.

Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.

Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.

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