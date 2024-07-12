₽ Заказать рекламу
Дробление бизнеса

Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

Если предприниматель решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Совет Федерации принял закон о совершенствовании налоговой системы, в котором есть положение о предоставлении налоговой амнистии тем, кто добровольно откажется от применения схем дробления бизнеса и консолидирует компании.

Минфин считает, что добровольный отказ от дробления означает исчисление и уплату налогов лицами, применяющими дробление, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием применения спецрежимов, всей группы лиц.

Отказаться от дробления можно частично, тогда из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Определять это будут по формуле: размер выгоды, полученной от обеления бизнеса в 2025–2028 годах, будет равен размеру недоимки за применение дробления в 2022–2024 годах.

Если предприниматель отказался от дробления в налоговых периодах 2025 и (или) 2026 годов только после вынесения решения о проведении выездной проверки за эти периоды, обязанность по уплате за 2022-2023 годы может быть прекращена при условии добровольного отказа от дробления также за 2024 год и до даты вступления в силу по указанной проверке решения.

Узнайте больше о том, какие изменения ждут предпринимателей с 1 января 2025 года — приходите на вебинар «Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку». Он состоится 16 июля в 11:00 мск!

Записаться

На вебинаре разберем:

  • Разбор налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.

  • Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

  • Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.

  • Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.

Ждем вас на вебинаре 16 июля в 11:00 мск!

Начать дискуссию

Наличные деньги

Объем наличных на руках у россиян сократился до рекордных 600 млрд рублей

Высокие ставки по вкладам мотивируют жителей страны держать деньги в банке, а не хранить наличные.

1
Налоговые штрафы

❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

За неуплату налога из-за занижения налоговой базы положен штраф 20%. Его не будет, если на ЕНС все время было положительное сальдо. Теперь будут учитывать не только сальдо ЕНС, но и зарезервированные суммы.

Дробление бизнеса

Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

Если предприниматель решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Размер госпошлины

Госпошлина за обращение в суд с иском о банкротстве вырастет до 100 тысяч рублей

Подать апелляционную жалобу будет в 10 раз дороже, а за обращение в Верховный суд придется заплатить 80 тысяч рублей.

Налоговые изменения 2025

🔥 Жаркая осень: уже идет продажа билетов на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

1
Exnode
Криптовалюта

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Криптовалюту сегодня можно купить в любом крупном городе России, и Новосибирск в этом смысле — не исключение. Другой вопрос — можно ли ее купить за наличные? Ведь подавляющее большинство сервисов работают только онлайн и принимают безналичные банковские переводы. К счастью, криптовалюту в Новосибирске сегодня продают/покупают и за наличные рубли, и все что для этого нужно — найти подходящий сервис!

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Антимонопольное право

ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Производитель печенья «Умка» скопировал дизайн и расположение элементов с упаковки, которая принадлежит товарному знаку «OREO».

Екатерина Макаренко
Трудовые проверки

Нелегальная занятость. Факторы, которые привлекут внимание КПНЗ

Есть несколько причин, которые могут привлечь внимание Комиссии по противодействию нелегальной занятости (КПНЗ). Одна из них — зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если у вас зарплата ниже МРОТ у 10 или более сотрудников, и их доля составляет более 10% от общего числа сотрудников, то вы автоматически попадаете в поле зрения комиссии.

Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших

Популярность криптовалют в России растет с каждым месяцем, и сегодня на них переходят даже те, кто ни разу не имел дела с электронными монетами. Это неудивительно, ведь только с помощью крипты сегодня можно практически без потерь переводить валюту за рубеж и получать деньги от иностранных партнеров. В Казани криптовалюту тоже можно покупать без ограничений, по самым выгодным курсам и за наличные рубли!

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших
Обзоры для бухгалтера

👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

Регистрация обособленных подразделений

ФНС обновила форму о выборе налоговой для постановки на учет

Изменения затронут регистрацию обособленных подразделений в городах федерального значения и территории, где работают разные налоговые органы.

Клерк
Сальдо ЕНС

Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть или зачесть в счет предстоящей уплаты по конкретному налогу. Причем зачет может быть как добровольным, так и принудительным.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Вячеслав Василевский
Выездные налоговые проверки

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны». Из пункта «А» в пункт «Б» выехали два велосипедиста... Все же помнят эту задачку из начальных классов своей школы? Вот вам ещё одна задачка🤔

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?
2
VK Tech
Налоговый мониторинг

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году

Налоговый мониторинг — форма налогового контроля, при которой отсутствуют обычные выездные и камеральные налоговые проверки. Рассказываем, что такое налоговый мониторинг, как стать его участником, как его проводят налоговики.

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году
Банки

У клиентов Газпромбанка проблемы с платежами и денежными переводами

Банк предупредил пользователей мобильного приложения, что могут быть проблемы при совершении переводов, платежей и отображении продуктов.

Госзакупки

Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.

Пользователи интернета

«Ростелеком» заявил о проблемах с оборудованием компании Google

Пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами при загрузке и просмотре контента.

1С:Сервистренд

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш

1С:Фреш представляет собой облачное решение для автоматизации управленческих и бухгалтерских процессов предприятия. Эта система обеспечивает удобный доступ к рабочему пространству из любой точки мира, где есть интернет.

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш
Евгения
Маркетинг

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!
6

Интересные материалы

«Мои самозанятые»
Самозанятые

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения

После ухода SAP с российского рынка бухгалтерские программы 1С стали абсолютным лидером. Но при всем обилии решений от 1С, остаются пробелы. Например, компании, которые работают с внештатным персоналом, сталкиваются с неудобством в бухучете. Разберем, как работать с исполнителями на НПД в 1С.

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения