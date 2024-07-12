⚡️ Итоги дня: в Татарстане просят приводить друзей в военкомат, Роскомнадзор заблокировал Фикбук, Ангела Меркель стала актрисой в комедийном сериале

Следственный комитет предупреждает: в интернете нашли ресурсы с символикой СК, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. В частности, был выявлен фейковый сайт комитета, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении выплат.

В Татарстане запустили акцию «Приведи друга в военкомат». Жителям Татарстана пообещали 100 тыс. руб. за участие друзей и родственников в СВО. Также контрактникам увеличили единовременные выплаты до 1,5 млн рублей.

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сайту фанфиков Ficbook. Фикбук — самая большая русскоязычная площадка для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей.

В сентябре «Черноголовка» перестанет выпускать детское питание под брендом Heinz. Стороны решили производить Heinz, пока идет ребрендинг компании.

Нелегальным мигрантам хотят запретить работать курьерами и в такси. Цифровые платформы-агрегаторы обяжут контролировать соблюдение миграционного законодательства их пользователями, в том числе курьерами и таксистами.

В России могут появиться законы о штрафах для губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях. Штрафы предлагается установить в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Московская электронная школа запустила сервис, который поможет выпускникам подобрать вуз по результатам ЕГЭ. Алгоритмы просчитывают шансы конкретного выпускника на поступление.

Немецкий арбитр Феликс Цвайер ошибся, назначив пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Нидерландов и Англии.