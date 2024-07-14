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Ведение бизнеса

Больше 8 тысяч проектов запустили в рамках программы «Мама-предприниматель»

Мамы несовершеннолетних детей могут пройти тренинги и получить грант в 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса.

За десять лет существования программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» участницы запустили больше 8 тыс. различных видов бизнеса.

«Одна из задач программы "Мама-предприниматель" — помочь женщинам справиться с трудностями, с которыми они встречаются на старте своего дела: нехваткой знаний, уверенности в своих силах, отсутствием капитала… Выпускницы программы запустили 8 149 проектов, то есть 74% участниц программа помогла успешно стартовать в бизнесе», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Участники программы в течение пяти дней изучают основы предпринимательства и привлечения инвестиций, учатся анализировать конкурентов, формировать ценообразование и создают подробный бизнес-план. По завершению тренинга проходит защита проекта, а победитель получает грант на 100 тыс. рублей.

В 2024 году 70 регионов присоединились программе «Мама-предприниматель». Принять участие могут мамы несовершеннолетних детей и женщины в декрете.

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Ведение бизнеса

Больше 8 тысяч проектов запустили в рамках программы «Мама-предприниматель»

Мамы несовершеннолетних детей могут пройти тренинги и получить грант в 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса.

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