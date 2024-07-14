Госзакупки у малого и среднего бизнеса превысили 4 трлн рублей

Компании с государственным участием обращаются к МСП-поставщикам за услугами по страхованию и финансовому посредничеству.

По итогам первого полугодия 2024 года общий объем госзакупок у представителей малого и среднего бизнеса превысил 4,14 трлн рублей. Сделки проходят в рамках 223-ФЗ.

«На 21% увеличилась численность поставщиков — представителей малого и среднего бизнеса. Их общее количество в I полугодии выросло более чем на 25 тыс. и превысило 143 тыс.», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По объему закупок у МСП-поставщиков лидируют госкомпании из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и Свердловской областей.

В 33 раза чаще к представителям малого и среднего бизнеса стали обращаться за услугами в сфере финансового посредничества и страхования. В 21 раз выросли объему закупок у частных домашних хозяйств, а в 16 раз больше приобрели услуг по уходу с обеспечением проживания.

Рейтинг крупнейших заказчиков у МСП возглавили РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».