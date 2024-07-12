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Акцизы

Акцизы на алкоголь каждый год будут расти на уровень инфляции

На спирт будет установлена нулевая ставка акциза, если продукция из этанола продается аптекам или для производства парфюмерии, бытовой химии и красок.

Владимир Путин подписал закон о реформировании налоговой системы. Согласно документу, с 2025 года акцизы на алкогольную продукцию будут индексироваться каждый год на 4%.

В 2025 году акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% на 2025 год составят 673 рубля за литр безводного спирта. В 2026 году сумму вырастет до 700 рублей, в 2027 — до 728 рублей.

За алкоголь крепостью до 18% придется заплатить акциз 148 рублей в 2025 году, 154 рубля — в 2026 и 160 рублей — в 2027 году.

Также подакцизными товарами признают спиртосодержащие лекарственные средства и препараты, не включенные в перечни фармацевтической продукции.

Для фармацевтической субстанции этилового спирта с 2025 году будет установлена нулевая ставка акциза, если продукция продается аптекам, медорганизациям, фармпроизводителям и аккредитованным лабораториям. Такой акциз будут принимать к вычету при производстве лекарств и медицинских изделий.

Компании, которые используют меньше 500 тыс. литров фармсубстанции в год, смогут получить вычет без представления документов о подтверждении целевого использования спирта.

С нулевой ставкой акциза можно покупать только денатурированный спирт для производства парфюмерии, бытовой химии, красок, гелей.

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