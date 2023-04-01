В ФСБУ 4/2023 нашли нестыковки с ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02

Речь идет про отчет о финансовых результатах.
Смотрите в нашей таблице, как изменятся показатели этого отчета.
Наименование строки
Код (как сейчас по приказу № 66н)
Код (как будет по ФСБУ 4/2023)
Выручка
2110
2110
Себестоимость продаж
2120
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
2100
Коммерческие расходы
2210
2210
Управленческие расходы
2220
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
2200
Доходы от участия в других организациях
2310
2310
Проценты к получению
2320
2320
Проценты к уплате
2330
2330
Прочие доходы
2340
2340
Прочие расходы
2350
2350
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
–
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения
–
2300
Налог на прибыль
2410
2410
в т. ч. текущий налог на прибыль
2411
2411
отложенный налог на прибыль
2412
2412
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)
–
2420
Прочее
2460
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
2400
По ПБУ 16/02 надо показывать в бухотчетности финрезультат от прекращаемой деятельности до налогообложения, а по ФСБУ 4/2023 – после налогообложения.
ПБУ 18/02 требует показывать в отчете о финрезультатах налог на прибыль в качестве статьи, уменьшающей прибыль до налогообложения, а по ФСБУ 4/2023 надо показывать этот же самый показатель в качестве статьи, уменьшающей прибыль только от продолжающейся деятельности.
Фонд НРБ БМЦ разработает рекомендации по решению этих проблем.
Ранее мы рассказывали, с какими проблемами столкнутся НКО при составлении бухотчетности по новому ФСБУ.
Научим применять все семь действующих ФСБУ и подготовим к работе с ФСБУ 4/2023 на курсе «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность». Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
24 400 рублей. Обучение стартует уже сегодня, 15 июля. Присоединяйтесь!
Начать дискуссию