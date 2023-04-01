В ФСБУ 4/2023 нашли нестыковки с ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02

Некоторые нормы ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» не соответствуют нормам ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Речь идет про отчет о финансовых результатах.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся показатели этого отчета.

Наименование строки Код (как сейчас по приказу № 66н) Код (как будет по ФСБУ 4/2023) Выручка 2110 2110 Себестоимость продаж 2120 2120 Валовая прибыль (убыток) 2100 2100 Коммерческие расходы 2210 2210 Управленческие расходы 2220 2220 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2200 Доходы от участия в других организациях 2310 2310 Проценты к получению 2320 2320 Проценты к уплате 2330 2330 Прочие доходы 2340 2340 Прочие расходы 2350 2350 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 – Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения – 2300 Налог на прибыль 2410 2410 в т. ч. текущий налог на прибыль 2411 2411 отложенный налог на прибыль 2412 2412 Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) – 2420 Прочее 2460 2460 Чистая прибыль (убыток) 2400 2400

По ПБУ 16/02 надо показывать в бухотчетности финрезультат от прекращаемой деятельности до налогообложения , а по ФСБУ 4/2023 – после налогообложения.

ПБУ 18/02 требует показывать в отчете о финрезультатах налог на прибыль в качестве статьи, уменьшающей прибыль до налогообложения, а по ФСБУ 4/2023 надо показывать этот же самый показатель в качестве статьи, уменьшающей прибыль только от продолжающейся деятельности.

Фонд НРБ БМЦ разработает рекомендации по решению этих проблем.

Ранее мы рассказывали, с какими проблемами столкнутся НКО при составлении бухотчетности по новому ФСБУ.