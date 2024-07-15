⚡️ Итоги дня: Северная Корея начнет поставлять яблоки, на Евро-2024 хотят заработать 2,4 млрд евро, мигрантов в России попросят не шептаться на родном языке

В Москве Ленинградский вокзал закроют на реконструкцию 11 августа. Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но путь к ним изменится.

На рынке появится препарат против гриппа, ковида и ОРВИ. Компания «Промомед» создала лекарство, которое, как предполагается, будет эффективным против всех заболеваний, вызываемых РНК-вирусами.

Северная Корея будет поставлять России яблоки. Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России на 2024 год с 1,8 млн до 1,5 млн т из-за заморозков.

За месяц поставки пива в кегах в РФ выросли на 18%. В прошлом месяце Россия импортировала 3,6 миллиона литров пива.

Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз, обогнав по победам Германию. В финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Счет в матче был открыт в начале второго тайма.

Китайские компании стали главными рекламодателями на Евро-2024. Пять из тринадцати официальных спонсоров Евро-2024 — компании из КНР. УЕФА рассчитывает, что турнир принесет в общей сложности 2,4 млрд евро — от спонсорства, трансляций, продажи билетов, сувениров и прочего.

Мигрантам в России запретят свистеть и шептаться на родном языке. Иностранцам объяснят, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются родственниками или близкими знакомыми. Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

Дональд Трамп признался, что его спасли нелегальные мигранты во время покушения. 13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании.

На маркетплейсах появились футболки с фотографией Трампа после покушения. Их стоимость на Wildberries составляет около 2 тыс. рублей.

Стоимость биткойна поднялась выше 60 тысяч долларов. 12 марта курс биткойна впервые достиг $73 тыс., обновив исторический максимум. Однако в апреле его стоимость начала снижаться. К середине месяца цена упала ниже $60 тыс.

ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» и певицы Инстасамки из-за нарушения закона о рекламе. Специалисты посчитали спорным образ обращения с деньгами, которые Инстасамка «тратит без тормозов». Банку и певице грозит штраф в размере до 500 000 рублей.