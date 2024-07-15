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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Северная Корея начнет поставлять яблоки, на Евро-2024 хотят заработать 2,4 млрд евро, мигрантов в России попросят не шептаться на родном языке

Подготовили обзор главных событий дня — 15 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Москве Ленинградский вокзал закроют на реконструкцию 11 августа. Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но путь к ним изменится.

  • На рынке появится препарат против гриппа, ковида и ОРВИ. Компания «Промомед» создала лекарство, которое, как предполагается, будет эффективным против всех заболеваний, вызываемых РНК-вирусами.

  • Северная Корея будет поставлять России яблоки. Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России на 2024 год с 1,8 млн до 1,5 млн т из-за заморозков.

  • За месяц поставки пива в кегах в РФ выросли на 18%. В прошлом месяце Россия импортировала 3,6 миллиона литров пива.

  • Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз, обогнав по победам Германию. В финале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1. Счет в матче был открыт в начале второго тайма.

  • Китайские компании стали главными рекламодателями на Евро-2024. Пять из тринадцати официальных спонсоров Евро-2024 — компании из КНР. УЕФА рассчитывает, что турнир принесет в общей сложности 2,4 млрд евро — от спонсорства, трансляций, продажи билетов, сувениров и прочего.

  • Мигрантам в России запретят свистеть и шептаться на родном языке. Иностранцам объяснят, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются родственниками или близкими знакомыми. Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

  • Дональд Трамп признался, что его спасли нелегальные мигранты во время покушения. 13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании.

  • На маркетплейсах появились футболки с фотографией Трампа после покушения. Их стоимость на Wildberries составляет около 2 тыс. рублей.

  • Стоимость биткойна поднялась выше 60 тысяч долларов. 12 марта курс биткойна впервые достиг $73 тыс., обновив исторический максимум. Однако в апреле его стоимость начала снижаться. К середине месяца цена упала ниже $60 тыс.

  • ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» и певицы Инстасамки из-за нарушения закона о рекламе. Специалисты посчитали спорным образ обращения с деньгами, которые Инстасамка «тратит без тормозов». Банку и певице грозит штраф в размере до 500 000 рублей.

  • Ученые выяснили, что перемотка фильмов и видео усиливает скуку. При регулярном переключении роликов удовлетворенность от просмотра стремится к нулю, а детали сюжетной линии оказываются безнадежно упущенными.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Северная Корея начнет поставлять яблоки, на Евро-2024 хотят заработать 2,4 млрд евро, мигрантов в России попросят не шептаться на родном языке

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