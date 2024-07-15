В России планируют создать портал для взаимодействия государства и бизнеса

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил о необходимости создать единый портал для взаимодействия государства и представителей бизнеса.
Предприниматели смогут быстрее получать финансовую, консультационную и другую поддержку от государства.
«Единый сервис значительно уменьшит затрачиваемое время на коммуникацию с государством, уменьшит количество шагов на получение услуги и позволит упростить сам процесс взаимодействия, делая его более понятным для предпринимателей», — сказал Шейкин.
Также он добавил, что цифровизация — необходимый процесс для комфортной предпринимательской среды не только в крупных городах, но и в регионах.
Комментарии7
Правильную дверь в портал нужно сделать
Отмените посредников типа Тензор, Контур, Астрал и т.п.... Сделайте бесплатное общение с государством и между контрагентами с помощью цифровых подписей через госуслуги ... вот вам и простой и единый портал взаимодействия между государством и бизнесом
Будет монополист
Ни и пусть... это будут бесплатные Госуслуги