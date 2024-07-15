В России планируют создать портал для взаимодействия государства и бизнеса

На едином портале предприниматели будут быстрее получать информацию о льготах и доступных программах господдержки.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил о необходимости создать единый портал для взаимодействия государства и представителей бизнеса.

Предприниматели смогут быстрее получать финансовую, консультационную и другую поддержку от государства.

«Единый сервис значительно уменьшит затрачиваемое время на коммуникацию с государством, уменьшит количество шагов на получение услуги и позволит упростить сам процесс взаимодействия, делая его более понятным для предпринимателей», — сказал Шейкин.

Также он добавил, что цифровизация — необходимый процесс для комфортной предпринимательской среды не только в крупных городах, но и в регионах.