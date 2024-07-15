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Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО может включить в расходы земельный налог

При исчислении налоговой базы по НДФЛ индивидуальные предприниматели на общем режиме учитывают в составе расходов (профвычета) налоги, но не все.

Нельзя учитывать в расходах:

  • свой НДФЛ;

  • налог на имущество физлиц за имущество, которое не используется в бизнесе.

На учет земельного налога запрета нет.

Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-04-07/50817 поясняет, что ИП на ОСНО может учесть в расходах земельный налог за участок, непосредственно используемый для получения доходов от предпринимательской деятельности.

Данное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 10.07.2024 № БС-4-11/7830@.

Напомним, ИП на ОСНО считают налог на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций, порядок которого утвержден приказом Минфина и МНС от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430.

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