Срок ремонта автомобиля по ОСАГО могут увеличить до 45 дней

Из-за нехватки запчастей и проблем с поставками срок ремонта автомобилей по страховке собираются продлить с 30 до 45 дней.

Правительство поддержало законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей в рамках ОСАГО с 30 до 45 дней.

Документ внесут с Госдуму в течение двух-трех недель. Увеличить срок восстановительных работ планируют из-за проблем с поставкой запчастей, которые не успевают доехать в положенный срок. Об этом пишут «Ведомости».

Если срок ремонта затягивается не по вине клиента, страховая компания должна выплатить неустойку в размере 0,5% от суммы ущерба за каждый день просрочки. Дополнительное время позволит найти запчасти приемлемого качества, которые уже были в употреблении.

В 2022 году показатель восстановления автомобилей по полисам ОСАГО снизился с 8,8% до 5,3%. После ремонта владелец должен получить полностью отремонтированную машину или возмещение в виде денежной выплаты.