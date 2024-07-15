Репер решил сэкономить на бухгалтере и попал под внимание ФНС

Исполнитель Витя АК-47 после претензий со стороны налоговиков закрыл ИП. Артист самостоятельно выбрал неподходящую систему налогообложения для своего бизнеса.

Репер Виктор Гостюхин, известный под псевдонимом Витя АК-47, в сентябре 2023 года зарегистрировался в качестве ИП, но решил не прибегать к услугам бухгалтера и самостоятельно выбрал систему налогообложения.

Артист стал применять режим «Налог на профессиональный доход», у которого предусмотрен лимит по доходам — 2,4 млн рублей в год. Этим бизнесом заинтересовалась ФНС, после чего Виктор Гостюхин 8 июля 2024 года закрыл ИП. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Новый бизнес исполнитель начнет уже с привлечением бухгалтера к ведению отчетности.