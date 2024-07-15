Экспертные разборы за неделю: как зарезервировать взносы на ЕНС, получить налоговое уведомление через Госуслуги

Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.
Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.
В этой статье мы рассмотрим преимущества и основные риски самостоятельного внедрения, а также дадим вам рекомендации для достижения успеха.
Направляя сотрудника для выполнения производственного поручения вне места работы, работодатель должен оформить ему служебную командировку и выплатить командировочные (ст. 166 ТК). Рассказываем, как это сделать в 2024 году.
С 2024 года ввели новую форму справки о стоимости медицинских услуг, на основании которой можно оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но в порядке ее заполнения есть неясные моменты.
На сегодняшний день проведение работодателем внеплановой спецоценки условий труда возможна по исчерпывающему перечню обстоятельств, предусмотренных ст. 17 ФЗ № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».
Ипотечный кредит с господдержкой на покупку жилья могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет или семья воспитывает ребенка с инвалидностью, а также при наличии двух и более несовершеннолетних детей.
После перерасчета свыше 230 тысяч пенсионеров смогут получать пенсию на 2 385 рублей больше.
Ведение учета заработной платы и кадров без ошибок — залог стабильной работы всей компании и каждого сотрудника в частности.
Деятельность фирмы приостановлена, директор в СИЗО, а главбух лишена возможности уволиться.
Торги акциями компании на Мосбирже запустят с 24 июля. Иностранная компания Yandex N.V. изменит название и не будет больше использовать бренды «Яндекса».
— Или что-то случилось, или… одно из двух! (с) Братья Пилоты
21 июня 2024 года Арбитражный суд Пензенской области вынес знаковое решение, которые в случае вступления в законную силу создаст правоприменительную практику по налоговым проверкам в отношении компаний, аккредитованным в области информационных технологий (IT-компаниям).
В посте рассказываю с помощью каких правовых инструментов удалось убедить должника погасить долг по договору об оказании транспортных услуг
МТС просит абонентов не доверять мошенникам, которые пытаются получить доступ к личному кабинету на сайте оператора или порталу Госуслуг.
Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.
Из-за нехватки запчастей и проблем с поставками срок ремонта автомобилей по страховке собираются продлить с 30 до 45 дней.
При исчислении налоговой базы по НДФЛ индивидуальные предприниматели на общем режиме учитывают в составе расходов (профвычета) налоги, но не все.
Сегодня, 15 июля, стартует обучение на курсах по учету на общей системе налогообложения, УСН, ПСН и работе с НДС. Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до -79% и присоединяйтесь к обучению.
На едином портале предприниматели будут быстрее получать информацию о льготах и доступных программах господдержки.
Разберемся, какая ответственность предусмотрена за налоговые правонарушения, почему все пугают уголовной ответственностью.
Все пользователи Wildberries смогут отметить заказ в течение первого часа после оформления. Функционал будет полезен тем, кто по ошибке заказал не тот товар или выбрал неправильный пункт выдачи.
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