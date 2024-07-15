Ипотеку с господдержкой могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет

Ипотечный кредит с господдержкой на покупку жилья могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет или семья воспитывает ребенка с инвалидностью, а также при наличии двух и более несовершеннолетних детей.

Это уточнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Речь идет о приобретении первичного жилья в 35 регионах с низким объемом строительства или по индивидуальной программе развития, а также в малых городах с населением до 50 тыc. человек.

«Ипотека на покупку или строительство дома — в любом регионе. Есть и особые требования к приобретаемому жилью: квартира или дом от застройщика или первого собственника — юридического лица или ИП, квартира или дом у закрытого паевого инвестиционного фонда, фонда развития территорий или Московского фонда реновации жилой застройки, допускается строительство дома по договору подряда с оплатой через эскроу-счет», — сказал Чаплин.

По новым требованиям, договор должен быть заключен до 31 декабря 2030 года. Разрешен только один льготный кредит с учетом ранее полученных.

Ранее мы писали, что семейную ипотеку продлили до 2030 года.