Официально: банкротство в России за первое полугодие 2024

Ипотеку с господдержкой могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет

Ипотечный кредит с господдержкой на покупку жилья могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет или семья воспитывает ребенка с инвалидностью, а также при наличии двух и более несовершеннолетних детей.