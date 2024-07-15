Официально: банкротство в России за первое полугодие 2024

В пресс-релизе Федрусурс приводит динамику по периодам и большую таблицу банкротства по регионам.
По периодам это количество сообщений:
о введении судами процедур в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств;
о введении судами процедур в отношении физлиц и ИП;
МФЦ о внесудебном банкротстве граждан.
По регионам данные приведены по количеству сообщений:
об открытии конкурсного производства в отношении
юрлиц и КФХ;
введении судами реализации имущества
физлиц и ИП;
возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по
региону должника.
По сравнению в первым полугодием прошлого года ФНС стала более чем в 2 раза чаще инициировать банкротство компаний — 12% против 26,4%.
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