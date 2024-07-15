«БКС Мир инвестиций» запретил выводить тенге с брокерских счетов

Ограничения для инвесторов начали действовать с 15 июля. Они не смогут переводить средства с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе и на счета БКС Банка.

С 15 июля 2024 года брокер «БКС Мир инвестиций» приостановил возможность вывода средств и пополнения счетов в казахстанских тенге.

«В связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в казахстанских тенге (KZT) и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок с сегодняшнего дня, 15 июля 2024 г., БКС временно приостанавливает возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС Банка», — сказано на сайте брокера.

Инвесторы могут конвертировать тенге в любую доступную валюту, а потом вывести ее на счет в БКС Банке. Ограничений на биржевую торговлю казахстанской валютой нет.

С 4 июля БКС приостановил биржевые торги турецкой лирой из-за сложностей в расчетах между участниками торгов.