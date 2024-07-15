Центробанк больше не будет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

Чтобы ограничить санкционное влияние, регулятор больше не будет информировать о торгах долларом, евро и юанем.

Центробанк принял решение приостановить публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларов, евро и юанем по отношению к рублю.

Эта информация собиралась на основании внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю», — сказано на сайте регулятора.

После того, как Мосбиржа попала под санкции США и прекратила торговать долларом и евро, Центробанк с 13 июня устанавливал курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке.