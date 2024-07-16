Производители лимонада могут применять УСН

В частности, не подпадают под этот запрет производители таких подакцизных товаров:
винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства;
сахаросодержащих напитков.
Таким образом, для производителей сахаросодержащих напитков нет запрета на применение УСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2023 № 03-11-11/82203.
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