Производители лимонада могут применять УСН

Памятки и шпаргалки для отчетной кампании за полугодие: какие изменения учесть при составлении отчетов

Берите в работу памятки и шпаргалки, которые помогут вам отчитаться за полугодие без штрафов. Несмотря на то, что бланки отчетов остались прежними, изменения коснулись правил расчета налогов. Причем в большинстве своем поправки выгодны для компаний и ИП. Не учтете их, переплатите в бюджет. Подробнее обо всех изменениях и шпаргалки с поправками, которые начали действовать с начала года — в статье.