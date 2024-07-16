Налоговики активно ищут нарушителей среди продавцов маркетплейсов

Среди основных нарушений селлеров:
неправомерное применение ПСН;
дробление бизнеса;
фиктивная миграция в регионы с пониженной налоговой ставкой.
Комментируя усиление контроля за селлерами, представитель УФНС по Краснодарскому краю заявил: «Цель данной работы – обеспечение волнового эффекта, который сведет к минимуму вероятность закрепления деструктивных бизнес-стратегий, основанных на допущении налоговых рисков».
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