Для расчета налога на имущество учитывают обесценение и изменения справедливой стоимости ОС

Чек-лист налоговых рисков 2024 и как их минимизировать

По данным ФНС число проверок бизнеса снижается, но при этом растет их эффективность. На выездную проверку одной организации в 2023 году в целом по России налоговые доначисления составили 63 млн руб. (в 2022 году — 49 млн руб.). Если проверка началась, то, скорее всего, она окончится добровольной доплатой или доначислениями. Но лучше повода для нее не давать.