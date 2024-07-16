Для расчета налога на имущество учитывают обесценение и изменения справедливой стоимости ОС

Налог на имущество организаций считают по среднегодовой остаточной стоимости ОС.
При этом в отношении объектов основных средств, использование которых в деятельности компании невозможно по независящим от нее причинам, надо учитывать изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения или изменения справедливой стоимости.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.04.2024 № 03-05-05-01/33994.
ОС переоценивают по нормам МСФО 36, а оценка справедливой стоимости идет по МСФО 13.
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