Бюджет получит от иностранного бизнеса больше 77 млрд рублей

До конца года иностранные компании принесут казне 77,1 млрд рублей, тогда как Минфин изначально собирался получить только 29 млрд.

В 2024 году в федеральный бюджет поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль иностранных компаний, у которых нет постоянного представительства в РФ. Эта цифра на 164% превышает изначальный прогноз Минфина, который планировал получить 29,2 млрд рублей.

Такие доходы, как правило, пассивные. Заработок не требует физического присутствия персонала в России. Иностранные компании могут получать прибыль от процентов по долговым обязательствам, роялти, от сдачи имущества в аренду, а также от штрафов и пеней за нарушение договоров. Об этом пишут «Известия».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что бюджетные поступления вырастут из-за того, что иностранные компании начали активно выходить с российского рынка, а это приводит к росту налоговых доходов.

За шесть месяцев 2024 года сделки по продаже российских активов иностранных организаций принесли казне 84 млрд рублей. С рынка ушли Danone, HP, Hyundai, Polymetal, Caterpillar, Ceetrus.

Поступления в бюджет вырастут и по причине приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с некоторыми странами. Например, в 2023 году СИДН отменили с 38 недружественными государствами.