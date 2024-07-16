Ипотека на индивидуальное жилищное строительство достигла рекордных 385 млрд рублей

Построить дом по собственному проекту в три раза дешевле, чем приобрести квартиру в крупном городе.

В первом полугодии россияне взяли в кредит рекордные 385 млрд рублей на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

67% семей считают собственный дом лучшим видом жилья. Кроме того, постройка дома обойдется в три раза дешевле, чем квартира в крупных городах. Особенно на фоне отмены льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% годовых. Об этом пишут «Известия».

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Сейчас крупные девелоперы анонсируют выход в сегмент ИЖС. Это приведет к развитию инфраструктуры в регионах, там появятся детские сады, школы и дороги.

Таунхаус в 20-25 км от Москвы стоит примерно так же, как и небольшая квартира в пределах ТТК. В основном ИСЖ выбирают семьи с детьми.

В марте 2023 года на строительство коттеджных поселков начал действовать механизм эскроу-счетов, который предполагает, что деньги за постройку девелопер может получить только после исполнения обязательств. Такой же принцип будет действовать для ИЖС и договоров подряда.