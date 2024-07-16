Агрегаторы компенсируют ущерб таксистам и курьерам

Цифровые платформы занятости будут обязаны отчислять в компенсационный фонд минимум 3 млн рублей. Из этих средств будут выплачивать деньги курьерам и таксистам, если их права будут нарушены агрегаторами.

Депутаты Госдумы предложили создать компенсационный фонд для выплат курьерам и таксистам, чьи права были нарушены агрегаторами.

Цифровые платформы занятости войдут в специальный реестр ФНС и будут формировать фонд за счет отчислений в размере 3 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Средства будут храниться в управляющей компании на базе договора доверительного управления. Законопроект с нововведениями планируют внести в Госдуму до 4 августа 2024 года. Документ разрабатывают с участием Минтруда, Минэкономразвития и представителей бизнеса.