⚡️ Итоги дня: с второклассницы хотят взыскать 700 тысяч рублей, мошенники обманывают пользователей Ozon, а у Xiaomi сбой в работе умных устройств

Россияне за полгода купили 580 млн литров крепкого алкоголя. С января по июнь — в розницу больше миллиарда литров алкогольных напитков, что на 4,1% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Почти 50% работающих россиян предпочитают переносить болезни «на ногах». Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист по причине потери в зарплате.

Для лучшей доступности планируемого терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург-Москва в Северной столице построят новый автомобильный тоннель.

Специалисты маркетплейса Ozon и компании F.A.C.C.T. в первом полугодии заблокировали 9 341 скам-ресурс и 3 621 фишинговый сайт, которые пытались использовать бренд Ozon в мошеннических целях. Ключевыми видами мошенничества стали сетевые аферы с фейковыми розыгрышами от имени Ozon, а также фишинговые страницы авторизации, возврата или покупки товара.

Полностью запретить езду на электросамокатах хотели бы 41% москвичей.

На восьмилетнюю девочку повесили 34 чужих долга. Судебные приставы из разных регионов России из-за канцелярской ошибки хотят взыскать почти 700 тыс. рублей с второклассницы из Омской области. Все исполнительные производства почему-то были привязаны к СНИЛС школьницы, в делах значились другие имена и фамилии.