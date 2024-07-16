Высокий кредитный рейтинг — не обязательное условие одобрения кредита

ПКР отражает кредитоспособность заемщика и помогает ему понять, на какие условия ссуды можно рассчитывать.
Банки тоже смотрят на балл рейтинга, но необязательно этот показатель будет для них ключевым.
Кредитор оценивает все сведения о заемщике:
показатель долговой нагрузки (ПДН);
размер дохода;
место работы;
стаж;
семейное положение;
качество кредитной истории и т. д.
Все предоставленные данные анализирует специальная скоринг-система.
Хотя высокий ПКР не является обязательным условием получения кредита, по статистике заемщики с баллом больше 500 получают одобрение чаще.
Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) у себя в Телеграм-канале.
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