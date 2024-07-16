Высокий кредитный рейтинг — не обязательное условие одобрения кредита

С высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) не всегда одобрят кредит.

ПКР отражает кредитоспособность заемщика и помогает ему понять, на какие условия ссуды можно рассчитывать.

Банки тоже смотрят на балл рейтинга, но необязательно этот показатель будет для них ключевым.

Кредитор оценивает все сведения о заемщике:

показатель долговой нагрузки (ПДН);

размер дохода;

место работы;

стаж;

семейное положение;

качество кредитной истории и т. д.

Все предоставленные данные анализирует специальная скоринг-система.

Хотя высокий ПКР не является обязательным условием получения кредита, по статистике заемщики с баллом больше 500 получают одобрение чаще.

Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) у себя в Телеграм-канале.