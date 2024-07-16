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Кредитование

Высокий кредитный рейтинг — не обязательное условие одобрения кредита

С высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) не всегда одобрят кредит.

ПКР отражает кредитоспособность заемщика и помогает ему понять, на какие условия ссуды можно рассчитывать.

Банки тоже смотрят на балл рейтинга, но необязательно этот показатель будет для них ключевым.

Кредитор оценивает все сведения о заемщике:

  • показатель долговой нагрузки (ПДН);

  • размер дохода;

  • место работы;

  • стаж;

  • семейное положение;

  • качество кредитной истории и т. д.

Все предоставленные данные анализирует специальная скоринг-система.

Хотя высокий ПКР не является обязательным условием получения кредита, по статистике заемщики с баллом больше 500 получают одобрение чаще.

Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) у себя в Телеграм-канале.

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Интернет и IT

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Банки

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

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Трудовые отношения

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кредитование

Высокий кредитный рейтинг — не обязательное условие одобрения кредита

С высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) не всегда одобрят кредит.

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Медицина

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ITCOM
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Компенсации работникам

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Клерк
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ГдеКурс
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15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля
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