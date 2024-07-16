Китайские партнеры перестали получать платежи через «ВТБ Шанхай»

Платежи через «ВТБ Шанхай» больше не доходят до китайских контрагентов. Проблемы у импортеров начались с 20 июня 2024 года.

До самого филиала ВТБ в Шанхае деньги доходят, но потом средства не отправляются поставщикам. Об этом пишут «Ведомости». Собеседник издания сообщил, что банк не первый раз переносит сроки восстановления работы системы платежей. Ее обещают обновить до 15-17 июля.

21 июня 2024 года «ВТБ Шанхай» приостановил зачисление платежей в юанях, которые поступают из России. Причиной стала нехватка юаней, которые раньше банк покупал на Мосбирже. Но после введения санкций против торговой площадки нужно искать новые маршруты для транзакций.