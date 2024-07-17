Эксперт по налогам делится инструкцией для ИП и бухгалтеров по ПСН

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так. Развеем эти мифы.

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Она удобнее многих других систем. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать.

На вебинаре «Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года» расскажем все про ПСН и о подводных камнях в ее применении. Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Патентная система налогообложения: особенности применения.

Совмещение ПСН с другими системами.

Риски применения ПСН.

Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.

Нюансы применения патента на примере розничной торговли.

Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!