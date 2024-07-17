₽ Заказать рекламу
ПСН

Эксперт по налогам делится инструкцией для ИП и бухгалтеров по ПСН

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так. Развеем эти мифы.

Патент – одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Она удобнее многих других систем. Но надо четко понимать, кто может применять ПСН, как работать на патенте, с какими режимами можно совмещать.

На вебинаре «Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года» расскажем все про ПСН и о подводных камнях в ее применении. Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

Записаться

На вебинаре разберем:

  • Патентная система налогообложения: особенности применения.

  • Совмещение ПСН с другими системами.

  • Риски применения ПСН.

  • Ежемесячная работа с ИП на ПСН – что включает в себя.

  • Нюансы применения патента на примере розничной торговли.

Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Начать дискуссию

ПСН

Эксперт по налогам делится инструкцией для ИП и бухгалтеров по ПСН

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так. Развеем эти мифы.

Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5681. Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур + комментарии эксперта

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

Майнинг

ФАС и Минцифры защитили майнеров от Минэнерго

Увеличение тарифов на электроэнергию может затронуть центры обработки данных и подорвать работу важной информационной инфраструктуры.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

QIWI станет страусом

QIWI объявляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров в 2024 году

ВТБ отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО

Выбрали главное из интервью, которое Вадим Кулик дал «Ведомостям»

1
Обзоры для бухгалтера

Упрощенцам, даже свободным от уплаты НДС в 2025 году, придется формировать счета-фактуры. «Ночной бухгалтер» № 1725

Появляется все больше сопутствующих поправкам по налоговой реформе 2025 проблем. Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободили от НДС автоматически, но при этом не убрали обязанность выставлять счета-фактуры. Бухгалтеры уже всерьез начинают называть УСН усложненной системе налогообложения.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Отчетность

Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Обучение для бухгалтеров

❗️ 15 июля стартовало обучение в летней школе бухгалтера. Скорее присоединяйтесь!

Вчера, 15 июля, в летней школе бухгалтера прошли первые занятия. Сегодня последний день, когда вы можете приобрести любой курс повышения квалификации, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению!

5
Клерк
Бухгалтерский учет

Бухучет для начинающих: рассказываем о дебетах, кредитах и первичке простым языком

Как устроена профессия бухгалтера, с какими задачами он работает и что означают все эти странные сокращения (НДС, ПСН, ЕНС и др.) — разбираемся в основах бухгалтерии.

Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру
Блокировка счетов налоговой инспекцией

Блогер Ивлеева должна налоговой больше 20 млн рублей

Сумма долга Анастасии Ивлеевой выросла до 20,9 млн рублей. Блогер не может выплатить задолженность уже три месяца.

2
Бесплатно с НДФЛ

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица

С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица
Кадры

👍 Теперь в бизнес-аккаунте на «Клерке» можно продвигать свои вакансии

Продуктовая команда «Клерка» запустила новый функционал бизнес-аккаунтов: работодатели могут бесплатно размещать вакансии и, по желанию, платно их продвигать.

Обзор судебной практики

Верховный суд: валютный долг не должен индексироваться за просрочку

ВС РФ вынес решение, что валютный долг, в отличие от рублевой задолженности, нельзя проиндексировать за длительную просрочку.

Счета-фактуры

👎 Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур. Прогноз налогового инженера

Если доход за предыдущий год не превышает 60 млн рублей, в текущем году при УСН будет освобождение от НДС по статье 145 НК.

14
Иностранные работники

На сотрудников из стран ЕАЭС тоже надо подавать уведомление в миграционную службу

При приеме на работу иностранцев из стран ЕАЭС надо уведомлять Управление по вопросам миграции МВД о заключении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров.

Русские офшоры (САР)

Минэкономразвития отмечает уверенный рост организаций в «русских офшорах»

Сейчас в специальных административных районах зарегистрировано 428 международных холдинговых компаний. Резиденты САР могут пользоваться налоговыми льготами, а также применять корпоративное право той страны, из которой организация решила переехать в РФ.

Законопроекты

РСПП поддержал законопроект о платформенной занятости в РФ

Президент РСПП Александр Шохин концептуально поддержал законопроект «О платформенной занятости в Российской Федерации».

Маргарита Харитонова

Прогрессивная шкала налогов всё же будет введена

Информация о том, что рассматривается законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы, согласно которой ставка будет зависеть от размеров дохода, уже какое-то время будоражит общественность. К сожалению, такое нововведение с большой вероятностью будет реализовано.

1
Поиск работы бухгалтеров

В базе «Клерка» уже больше 1 000 актуальных резюме!

Больше тысячи бухгалтеров, кадровиков, юристов, руководителей, финансистов и специалистов по 1С ищут работодателей с сервисом Клерк.Работа.

3

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: с второклассницы хотят взыскать 700 тысяч рублей, мошенники обманывают пользователей Ozon, а у Xiaomi сбой в работе умных устройств

Подготовили обзор главных событий дня — 16 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2