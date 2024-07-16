Верховный суд: валютный долг не должен индексироваться за просрочку

ВС РФ вынес решение, что валютный долг, в отличие от рублевой задолженности, нельзя проиндексировать за длительную просрочку.

С 2022 года бизнес пользуется механизмом индексации, который позволяет защитить от инфляционных потерь средства кредиторов. Об этом сказано в ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК).

Сейчас ВС рассмотрел дело компании «Ниимстрой», которая должна выплатить истцу Игорю Фоменко 431,1 тыс. евро по курсу ЦБ на дату фактического платежа. Арбитражный суд проиндексировал эту сумму на 80,4 тыс. евро. Ответчик считает, что обязательства должны быть исполнены в иностранной валюте, а значит сумма не подлежит индексации. Об этом пишет «Коммерсант».

Верховный суд признал, что индексация задолженности нужна для определения инфляционных процессов, которые происходят «именно с рублем в условиях ослабления его покупательной способности», а значит индексировать долг в евро нельзя.

«Взыскание долга в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа уже само по себе создает справедливый механизм компенсации финансовых потерь», — сказали в коллегии ВС.

Как сообщил управляющий партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов, раньше суды индексировали сумму долга в иностранной валюте. При этом подходы к таким расчетам были различными.