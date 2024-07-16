Блогер Ивлеева должна налоговой больше 20 млн рублей

Сумма задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС составила 20,9 млн рублей.
Анастасия не может погасить долги уже третий месяц, а требования об уплате игнорирует. Об этом пишут «Известия».
У блогера есть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». ФНС начала проверять бизнес в декабре 2023 года. ООО «Ивлеева Продакшн» Анастасия переписала на свою подругу Анну Самакову и передала ей полное владение.
14 июня ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов на сумму 11,3 млн рублей.
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