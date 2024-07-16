Блогер Ивлеева должна налоговой больше 20 млн рублей

Сумма долга Анастасии Ивлеевой выросла до 20,9 млн рублей. Блогер не может выплатить задолженность уже три месяца.

Сумма задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС составила 20,9 млн рублей.

Анастасия не может погасить долги уже третий месяц, а требования об уплате игнорирует. Об этом пишут «Известия».

У блогера есть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». ФНС начала проверять бизнес в декабре 2023 года. ООО «Ивлеева Продакшн» Анастасия переписала на свою подругу Анну Самакову и передала ей полное владение.

14 июня ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов на сумму 11,3 млн рублей.