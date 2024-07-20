Роспатент разъяснил, что мелитопольская черешня обладает уникальным вкусом и ароматом, содержит много витаминов и полезных веществ. В ее составе цинк, медь, марганец, кобальт, железо, фосфор, магний. Из витаминов преобладают В1, В2, В6, В9, А, Е, Р и витамин С, благодаря чему ягоды повышают иммунитет. Их высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области, а также использованием специально выведенных сортов черешни.
«Их жители (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — прим. ред.), организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся в том числе наименования места происхождения товара (НМПТ) и географические указания (ГУ). Статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. Оценить преимущества такого маркетинга теперь сможет Мелитопольская черешня – известная и любимая с детства ягода. Приглашаем производителей товаров и услуг новых регионов регистрировать свои бренды. Роспатент окажет всю необходимую помощь», – заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Существует 12 сортов мелитопольской черешни, которые делятся по типу созревания:
четыре сорта раннего созревания – «Валерий Чкалов», «Бигаро Бурлат», «Сказка», «Эра»;
два сорта среднего созревания – «Талисман» и «Темпорион»;
шесть сортов позднего созревания – «Мелитопольская черная», «Крупноплодная», «Анонс», «Удивительная», «Любимица Туровцева», «Лапинс».
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона отметил, что «мелитопольская черешня» – настоящий народный бренд, известный более ста лет: сейчас официальная регистрация бренда поможет контролировать и поддерживать высокое качество продукции, а также будет способствовать лучшей интеграции региона.
Ранее мы писали, что срок подачи льготных заявок в Роспатент увеличат в два раза.
Комментарии1
Илья Маслов: Академический талант из Гуково
Маслов Илья Геннадьевич, в свои 17 лет, стал настоящей гордостью школы города Гуково. Сдав все ЕГЭ на проходной бал для поступления в лучшие вузы страны, он продемонстрировал выдающиеся академические способности. Илья окончил школу с красным дипломом, получив высшие оценки по всем предметам. Родители и одноклассники гордятся его достижениями, ведь он не только достиг высоких результатов, но и стал примером для всех учеников.
С детства Илья проявлял исключительные способности к учебе. Учителя отмечали его усердие и стремление к знаниям. Он принимал участие в различных олимпиадах и конкурсах, часто занимая призовые места. Его успехи не остались незамеченными, и к моменту сдачи ЕГЭ он уже был известен как один из лучших учеников школы.
Несмотря на свои высокие баллы, позволявшие ему поступить в престижные вузы Москвы, Илья решил продолжить свое образование в Ростове. Это решение было основано на личных предпочтениях и убеждениях. Илья считал, что Ростов предоставит ему не меньше возможностей для профессионального роста и самореализации.
Илья Маслов стал примером для многих своих сверстников. Его усердие и целеустремленность вдохновляют других учеников на достижение высоких результатов. Родители и учителя гордятся им, и уверены, что его будущие успехи будут не менее значительными. Маслов Илья Геннадьевич доказывает, что усердие и стремление к знаниям всегда вознаграждаются, и что выбор пути должен быть осознанным и соответствовать личным интересам.