🍒 Зарегистрирован первый региональный бренд новых регионов РФ

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах России. Им стало географическое указание «Мелитопольская черешня».

Роспатент разъяснил, что мелитопольская черешня обладает уникальным вкусом и ароматом, содержит много витаминов и полезных веществ. В ее составе цинк, медь, марганец, кобальт, железо, фосфор, магний. Из витаминов преобладают В1, В2, В6, В9, А, Е, Р и витамин С, благодаря чему ягоды повышают иммунитет. Их высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области, а также использованием специально выведенных сортов черешни.

«Их жители (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — прим. ред.), организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся в том числе наименования места происхождения товара (НМПТ) и географические указания (ГУ). Статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. Оценить преимущества такого маркетинга теперь сможет Мелитопольская черешня – известная и любимая с детства ягода. Приглашаем производителей товаров и услуг новых регионов регистрировать свои бренды. Роспатент окажет всю необходимую помощь», – заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Существует 12 сортов мелитопольской черешни, которые делятся по типу созревания:

четыре сорта раннего созревания – «Валерий Чкалов», «Бигаро Бурлат», «Сказка», «Эра»;

два сорта среднего созревания – «Талисман» и «Темпорион»;

шесть сортов позднего созревания – «Мелитопольская черная», «Крупноплодная», «Анонс», «Удивительная», «Любимица Туровцева», «Лапинс».

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона отметил, что «мелитопольская черешня» – настоящий народный бренд, известный более ста лет: сейчас официальная регистрация бренда поможет контролировать и поддерживать высокое качество продукции, а также будет способствовать лучшей интеграции региона.

Ранее мы писали, что срок подачи льготных заявок в Роспатент увеличат в два раза.