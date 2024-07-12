Срок для подачи льготных заявок в Роспатент увеличат до 12 месяцев

Теперь у патентообладателей будет не шесть, а 12 месяцев, чтобы запатентовать обнародованное изобретение.

Минэкономразвития подготовило законопроект с поправками в ГК, которые увеличат срок подачи заявок в Роспатент на регистрацию изобретений с 6 до 12 месяцев.

Сейчас у автора изобретения есть шесть месяцев, чтобы подать льготную заявку на регистрацию в Роспатент. Как показывает практика, этого времени не хватает для подготовки всех необходимых документов. Сначала разработчики публикуют результаты в научных журналах, а потом не успевают запатентовать изобретение.

Кроме того, российские патентообладатели находятся в более уязвимом положении по сравнению с иностранными изобретателями, для которых установлен срок на заявку в 12 месяцев.

«Для решения данной проблемы разработан законопроект, который вносит изменения в Гражданский кодекс и устанавливает 12-месячный срок приоритета для изобретений. Это обеспечит благоприятные условия для защиты своих прав российским заявителям — изобретателям и разработчикам — в той мере, в которой это допускается международным правом», — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Льготный срок для подачи заявки на выдачу патента после обнародования изобретения нужен, чтобы сохранить новизну и дать возможность автору запатентовать его. Законопроект поддержит отечественных изобретателей в патентных спорах.