До конца 2024 года не начисляют пени на положительное сальдо ЕНС

За каждый день просрочки платежа в случае несвоевременной уплаты совокупной обязанности ЕНС начисляют пени.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Размер пеней:

для физлиц и ИП – из расчета 1/300 действующей ставки ЦБ;

для юрлиц – по долгу до 30 календарных дней – из расчета 1/300 ставки ЦБ, с 31-го дня – из расчета 1/150 ставки ЦБ.

В период с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 пени не начисляют на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответствующий день размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на зарезервированную сумму.

Поясним, речь идет о случаях несдачи уведомлений. С 2025 года эта льгота прекратится и пени будут начислять, даже если на ЕНС много денег, но уведомление не сдано. Поэтому с 2025 года к сдаче уведомлений надо походить более ответственно.

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