🙅 Контактировать с ИФНС по налоговым вопросам не обязательно должен именно бухгалтер

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2024 № 03-02-08/38517.
Если бизнесмен лично решает налоговые вопросы, это не лишает его права иметь представителя, и наоборот – если есть представитель, можно еще и лично участвовать в налоговых правоотношениях.
Законный представитель юрлица – это лицо, уполномоченное представлять организацию на основании закона или ее учредительных документов.
Уполномоченный представитель – лицо, уполномоченное компанией представлять ее интересы в отношениях с ИФНС.
В Налоговом кодексе нет требования, что уполномоченным представителем организации должен быть исключительно бухгалтер организации, уточняет Минфин.
Вполне очевидно, что вопрос в Минфин отправил бухгалтер, который из-за потока отчетов, платежей и требований вынужден работать все интенсивнее, а перспективы отпуска — туманные.
Ранее Минфин в письме от 09.01.2024 № 07-01-10/198, давая аналогичные разъяснения про представителя, которым может быть и НЕбухгалтер, сообщил, что количество отчетов поступательно оптимизируется с учетом обеспечения баланса публичных и частных интересов.
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Комментарии1
ну... глядя на то как происходит поступательная оптимизация интересы проявляются налицо!
И ладно бы так! Я даже, ВРЕМЕННО, соглашусь с этими интересами.
Кто бы объяснил , хотя бы подобным письмом или разъяснением в какой-нить статье - ЗАЧЕМ везде и всюду говорится о сокращении, облегчении, что нечего делать осталось, что бухгатлтеру теперь и заняться нечем... и прочее...
Вот это всё ДЛЯ ЧЕГО ?