🙅 Контактировать с ИФНС по налоговым вопросам не обязательно должен именно бухгалтер

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых НК, через законного или уполномоченного представителя. И этим представителем не обязательно должен быть бухгалтер организации.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2024 № 03-02-08/38517.

Если бизнесмен лично решает налоговые вопросы, это не лишает его права иметь представителя, и наоборот – если есть представитель, можно еще и лично участвовать в налоговых правоотношениях.

Законный представитель юрлица – это лицо, уполномоченное представлять организацию на основании закона или ее учредительных документов.

Уполномоченный представитель – лицо, уполномоченное компанией представлять ее интересы в отношениях с ИФНС.

В Налоговом кодексе нет требования, что уполномоченным представителем организации должен быть исключительно бухгалтер организации, уточняет Минфин.

Вполне очевидно, что вопрос в Минфин отправил бухгалтер, который из-за потока отчетов, платежей и требований вынужден работать все интенсивнее, а перспективы отпуска — туманные.

Ранее Минфин в письме от 09.01.2024 № 07-01-10/198, давая аналогичные разъяснения про представителя, которым может быть и НЕбухгалтер, сообщил, что количество отчетов поступательно оптимизируется с учетом обеспечения баланса публичных и частных интересов.

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