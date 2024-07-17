Разработчик корпоративного софта VK Tech начал вести блог на «Клерке»

Теперь узнавать больше о том, как ведется налоговый мониторинг, вы сможете от разработчика! Уже сейчас можно написать отзыв о продуктах компании и о работе с ней и задать свой вопрос.

VK Tech — подразделение VK, которое поставляет технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса. В частности, компания занимается поддержкой механизма налогового мониторинга.

Страница разработчика появилась в рейтинге «Клерка»! В этом профиле вы можете оставить свой отзыв о продуктах VK Tech. В нашем рейтинге только честные мнения и комментарии, которые никто не удаляет!

Кроме того, VK Tech начал вести собственный блог на «Клерке». Уже сейчас можно прочитать о том, как проводят налоговый мониторинг в 2024 году и какие программные решения для этого применяются.