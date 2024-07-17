Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак

Создан узнаваемый бренд товаров или услуг, планируется его развивать.
Подстраховаться на случай, если есть производитель подобной продукции или услуг с похожим названием.
Необходимо защитить свой продукт от копирования и подражателей.
Планируется расширять бизнес за счет франшизы.
Есть намерение увеличить стоимость бизнеса.
Не хочется платить «патентным троллям», которые разыскивают и регистрируют на себя бренды, не зарегистрированные собственником.
Эти причины Роспатент привел в своем Телеграм-канале.
Ведомство раскрыло преимущества охраны товарного знака:
Регистрация товарного знака (ТЗ) в Роспатенте закрепит права на бренд именно за конкретным лицом, выделит в ряду конкурентов, повысит доверие к бизнесу.
Роспатент поможет проверить обозначение на уникальность, сравнит знак с уже зарегистрированными. Это убережет от случайного нарушения чужих прав.
Зарегистрированный ТЗ станет аргументом в пользу бизнеса на маркетплейсах, в соцсетях и при любых спорах, поможет защитить имидж бренда.
Разрешение другому лицу работать под вашим брендом по франшизе подразумевает юридическое оформление соответствующего договора, а значит и регистрацию ТЗ, на использование которого и будут переданы права.
Товарный знак можно поставить на баланс предприятия в качестве актива, что увеличит стоимость компании. Также ТЗ можно оформить как залог для получения кредита.
Охраняемый ТЗ станет препятствием для спекуляций «патентных троллей».
Ранее Роспатент назвал сферы-лидеры по заявкам на регистрацию брендов.
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