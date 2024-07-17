Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом

Действительно, первый раз получил спам-звонок. В том смысле, что к кредитам, клиникам и старшим следователям по особо важным звонкам я уже привык. Но чтобы с предложением НДС? Такого еще не было. Этот звонок напомнил мне, что я забыл включить в план на этот месяц «ежеквартальный пост налоговой боли». Исправляюсь.