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Патенты на интеллектуальную собственность

В России растет число патентных поверенных

Квалификационные экзамены Роспатента успешно сдали 95 человек с начала 2024 года и 179 человек за 2023 год.

Ведомство заверило, что системно работает над развитием института патентных поверенных:

  • Процедура регистрации патентных поверенных стала проще.

  • Срок аттестации сокращен до 42 рабочих дней.

  • Взаимодействие с кандидатами теперь преимущественно в электронной форме.

  • В конце 2023 года на Госуслугах появились новые формы заявлений.

Всего 2 782 человека получили официальный статус патентного поверенного и зарегистрированы Роспатентом в Реестре патентных поверенных РФ (на середину июля 2024). И такая регистрация бессрочная.

Об этом Роспатент сообщил в своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак.

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