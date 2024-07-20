В России растет число патентных поверенных

Квалификационные экзамены Роспатента успешно сдали 95 человек с начала 2024 года и 179 человек за 2023 год.

Ведомство заверило, что системно работает над развитием института патентных поверенных:

Процедура регистрации патентных поверенных стала проще.

Срок аттестации сокращен до 42 рабочих дней.

Взаимодействие с кандидатами теперь преимущественно в электронной форме.

В конце 2023 года на Госуслугах появились новые формы заявлений.

Всего 2 782 человека получили официальный статус патентного поверенного и зарегистрированы Роспатентом в Реестре патентных поверенных РФ (на середину июля 2024). И такая регистрация бессрочная.

Об этом Роспатент сообщил в своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак.