В России растет число патентных поверенных

Ведомство заверило, что системно работает над развитием института патентных поверенных:
Процедура регистрации патентных поверенных стала проще.
Срок аттестации сокращен до 42 рабочих дней.
Взаимодействие с кандидатами теперь преимущественно в электронной форме.
В конце 2023 года на Госуслугах появились новые формы заявлений.
Всего 2 782 человека получили официальный статус патентного поверенного и зарегистрированы Роспатентом в Реестре патентных поверенных РФ (на середину июля 2024). И такая регистрация бессрочная.
Об этом Роспатент сообщил в своем Телеграм-канале.
Ранее мы писали, что Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак.
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