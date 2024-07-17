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Импорт

Будет решена проблема подтверждения соответствия модернизированного импортного оборудования

Общественный совет при Росаккредитации займется решением проблемы подтверждения соответствия импортного оборудования после его модернизации и ремонта.

На заседании Общественного совета при Росаккредитации при участии представителей Минэкономразвития, Минпромторга и Росстандарта обсудили вопрос подтверждения соответствия оборудования, прошедшего модернизацию и ремонт.

Председатель Общественного совета, первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отметила, что в условиях санкционных ограничений возникла проблема подтверждения соответствия зарубежного оборудования после модернизации и ремонта. Данная процедура не предусмотрена техрегламентами ЕАЭС, поэтому нужно нормативно урегулировать вопрос на уровне национального законодательства с учетом действующего права ЕАЭС.

Участники согласились с важной ролью оценки соответствия в форме инспекции для решения данной проблемы.

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Импорт

Будет решена проблема подтверждения соответствия модернизированного импортного оборудования

Общественный совет при Росаккредитации займется решением проблемы подтверждения соответствия импортного оборудования после его модернизации и ремонта.

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