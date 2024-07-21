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Права потребителей

Ужесточат контроль за содержанием пестицидов в готовой продукции

Руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложил повысить эффективность контроля за содержанием пестицидов и агрохимикатов в том числе в части их контроля в готовой продукции.

Председатель госкомиссии — первый зампред правительства Денис Мантуров отметил, что действующее законодательство нуждается в донастройке: требуются дополнительные регуляторные механизмы в отношении розничной и онлайн-торговли, обезвреживания и утилизации контрафактных пестицидов, недостоверного декларирования при ввозе из-за рубежа.

Протасов напомнил о правовом пробеле, способствующем развитию сложившейся ситуации. По закону «О техническом регулировании» обязательны только требования к пестицидам, закрепленные в техрегламентах. В каталоге зарегистрированных пестицидов в нашей стране более 2 тыс пестицидов. Методы и методики их исследования и определения существуют и активно применяются Роскачеством по более 700 пестицидам. При этом принятыми техрегламентами для готовой продукции нормируется содержание всего от 5 до 15 пестицидов. Оценка содержания не включенных в техрегламент пестицидов при декларировании не проводится.

«Следовательно, в готовой продукции возможно и пока допустимо содержание не включенных в техрегламент пестицидов. Фактически, в любых количествах.

О фактах выявления Роскачество регулярно информирует Госкомиссию. В 2023 году для оценки масштабов возможных негативных последствий данного пробела было проведено специальное исследование содержания пестицидов в российской продукции растениеводства. Итог ожидаем — 52% исследованных продуктов содержали пестициды, а в 30% выявлены запрещенные к применению пестициды. Часть обнаруженных пестицидов не нормируется ни российским, ни зарубежным законодательствами. Таким образом, не представляется возможным классифицировать обнаруженное количество ни как следовое, ни как превышающее допустимое значение», — отметил Протасов.

Результаты исследования подтвердили, что пробелы в нормировании снижают эффективность контроля за обращением пестицидов. В связи с этим Роскачество считает необходимым синхронизировать данные каталога и техрегламентов с учетом установления предельных значений наличия пестицидов в готовой продукции.

По итогам заседания решено поддержать проекты федеральных законов, подготовленные сенаторами, с изменениями в федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», КоАП и УК.

Также отдельно будет проработан вопрос внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложения о разработке Технического регламента «О безопасности средств защиты растений». Это позволит создать необходимую нормативно-правовую базу для регулирования оборота пестицидов и агрохимикатов.

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Права потребителей

Ужесточат контроль за содержанием пестицидов в готовой продукции

Руководитель Роскачества Максим Протасов в ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложил повысить эффективность контроля за содержанием пестицидов и агрохимикатов в том числе в части их контроля в готовой продукции.

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