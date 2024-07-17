Путин: цифровой рубль нужно использовать в разных сферах

Тестовая группа провела свыше 30 тысяч операций с цифровым рублем. Помимо внедрения новой формы валюты в России будут заниматься развитием цифровых активов.

Владимир Путин заявил, что с использованием цифрового рубля провели больше 30 тыс. тестовых операций. В пилотном проекте принимают участие 12 банков, 600 физлиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — сказал президент.

Также он добавил, что нужно создавать условия для развития цифровых активов.

Цифровой рубль — одна из форм национальной денежной единицы. Такую валюту можно использовать для расчетов вне зависимости от того, в каком банке у клиента открыт счет.