По какой причине в ЕГРЮЛ может не быть адреса юрлица

Формы регистрационных документов и порядок их заполнения утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
До применения действующих норм использовался адрес в структуре административно-территориального деления.
Таким образом, если сведения о месте нахождения юрлица в ЕГРЮЛ в устаревшем формате классификатора адресов —КЛАДР, то они не подлежат отражению в выписке из ЕГРЮЛ.
Об этом сообщает региональное УФНС на своем сайте.
Так будет до внесения таких сведений на основании заявления по форме № Р13014.
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