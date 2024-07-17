По какой причине в ЕГРЮЛ может не быть адреса юрлица

Для целей госрегистрации юрлиц используется адрес из Государственного адресного реестра (ГАР) в структуре муниципального деления.

Формы регистрационных документов и порядок их заполнения утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

До применения действующих норм использовался адрес в структуре административно-территориального деления.

Таким образом, если сведения о месте нахождения юрлица в ЕГРЮЛ в устаревшем формате классификатора адресов —КЛАДР, то они не подлежат отражению в выписке из ЕГРЮЛ.

Об этом сообщает региональное УФНС на своем сайте.

Так будет до внесения таких сведений на основании заявления по форме № Р13014.