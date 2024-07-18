При АУСН разрешат торговать на маркетплейсах

Сейчас бизнес с агентскими договорами не может применять АУСН. Эту норму изменят.

Поправки в закон об АУСН вносит законопроект, который скоро рассмотрят во втором чтении.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас сформулирован запрет, и как будет потом.

Как сейчас Как будет с 01.01.2025 организации и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров организации и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (поверенные, комиссионеры, агенты)

Применять АУСН не смогут: поверенные, комиссионеры, агенты.

Применять АУСН смогут: принципалы, доверители, комитенты.

Датой получения дохода у них будет дата получения денег на счет.

Есть еще одно нововведение – работать на АУСН можно будет не только через уполномоченную кредитную организацию (как сейчас), но и через операторов электронных площадок. Реестр таких операторов опубликует ФНС.

Таким образом, бизнес на АУСН сможет торговать через маркетплейсы.

Нормы заработают с 1 января 2025 года.