При АУСН разрешат торговать на маркетплейсах

Поправки в закон об АУСН вносит законопроект, который скоро рассмотрят во втором чтении.
Смотрите в нашей таблице, как сейчас сформулирован запрет, и как будет потом.
Как сейчас
Как будет с 01.01.2025
организации и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров
организации и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (поверенные, комиссионеры, агенты)
Применять АУСН не смогут: поверенные, комиссионеры, агенты.
Применять АУСН смогут: принципалы, доверители, комитенты.
Датой получения дохода у них будет дата получения денег на счет.
Есть еще одно нововведение – работать на АУСН можно будет не только через уполномоченную кредитную организацию (как сейчас), но и через операторов электронных площадок. Реестр таких операторов опубликует ФНС.
Таким образом, бизнес на АУСН сможет торговать через маркетплейсы.
Нормы заработают с 1 января 2025 года.
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