Капвложения, которые учитываются как ОС, облагаются налогом на имущество

По ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» после приведения объекта капвложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию, капвложения считаются основными средствами. Но это может быть отельный инвентарный объект.

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если у одного объекта ОС нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Кроме того, самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев.

Таким образом, капвложения в ОС подлежат обложению налогом на имущество организаций.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-05-05-01/33569.

При этом если объект ОС освобожден от налога на имущество, то и капвложения по нему тоже не облагаются. Например, это касается судов, зарегистрированных в российском международном реестре судов.