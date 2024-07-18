Капвложения, которые учитываются как ОС, облагаются налогом на имущество

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если у одного объекта ОС нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.
Кроме того, самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания объектов ОС с частотой более 12 месяцев.
Таким образом, капвложения в ОС подлежат обложению налогом на имущество организаций.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-05-05-01/33569.
При этом если объект ОС освобожден от налога на имущество, то и капвложения по нему тоже не облагаются. Например, это касается судов, зарегистрированных в российском международном реестре судов.
Научим применять все семь действующих ФСБУ на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу». В честь юбилея школы «Клерка» до 19 июля вы можете купить курс за 3 290 рублей вместо
12 790 рублей.
Начать дискуссию